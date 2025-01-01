Tageszusammenfassung 48: Frauke erzählt unter Tränen von ihrem VaterJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 49: Tageszusammenfassung 48: Frauke erzählt unter Tränen von ihrem Vater
32 Min.Ab 12
48 Tage sind die Bewohner:innen bereits im "Big Brother"-Container. Komplett abgeschottet von der Außenwelt und ihren Vertrauten bilden sich neue Freundschaften und die Gespräche werden persönlicher. Frauke erzählt Maja von einem dunklen Kapitel in ihrem Leben: "Ich war so ein Papa-Kind. Wenn ich wusste, Papa ist zuhause, dann habe ich so getan, als sei ich krank, damit ich zuhause bleiben konnte und nicht in die Kita musste." Aber dann hat sich alles geändert. Aus dem Nichts ist er ausgerastet.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick