Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother

Tageszusammenfassung 48: Frauke erzählt unter Tränen von ihrem Vater

JoynStaffel 2024Folge 49
Tageszusammenfassung 48: Frauke erzählt unter Tränen von ihrem Vater

Tageszusammenfassung 48: Frauke erzählt unter Tränen von ihrem VaterJetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 49: Tageszusammenfassung 48: Frauke erzählt unter Tränen von ihrem Vater

32 Min.Ab 12

48 Tage sind die Bewohner:innen bereits im "Big Brother"-Container. Komplett abgeschottet von der Außenwelt und ihren Vertrauten bilden sich neue Freundschaften und die Gespräche werden persönlicher. Frauke erzählt Maja von einem dunklen Kapitel in ihrem Leben: "Ich war so ein Papa-Kind. Wenn ich wusste, Papa ist zuhause, dann habe ich so getan, als sei ich krank, damit ich zuhause bleiben konnte und nicht in die Kita musste." Aber dann hat sich alles geändert. Aus dem Nichts ist er ausgerastet.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother
Joyn
Big Brother

Big Brother

Alle 2 Staffeln und Folgen