Big Brother

Tageszusammenfassung 4: Schlafmangel und Nominierungsangst

Tageszusammenfassung 4: Schlafmangel und Nominierungsangst

Folge 5: Tageszusammenfassung 4: Schlafmangel und Nominierungsangst

32 Min.Ab 12

Moritz macht seinen Mitbewohner:innen ein Geständnis und bricht überraschend in Tränen aus. Dass er bei "Big Brother" 2024 nicht schlafen kann, macht ihm zu schaffen und die Angst vor einer Nominierung wächst. Kann er dem Druck standhalten? Mateo ist sich sicher: "Die Leute draußen werden dich lieben, weil du so bist, wie du bist!"

