Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother

Tageszusammenfassung 54: Vier Bewohner, ein Hot Tub

JoynStaffel 2024Folge 55
Tageszusammenfassung 54: Vier Bewohner, ein Hot Tub

Tageszusammenfassung 54: Vier Bewohner, ein Hot TubJetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 55: Tageszusammenfassung 54: Vier Bewohner, ein Hot Tub

31 Min.Ab 12

100 Tage, 24 Stunden Überwachung, ein Container und kein Kontakt zur Außenwelt: Die Bewohner:innen leben 100 Tage gemeinsam in ihrer neuen Wohngemeinschaft im Container und stehen dabei unter 24-stündiger Kameraüberwachung. Big Brother sieht alles. Big Brother gibt die Regeln vor. Big Brother ist unberechenbar. Wer verlässt den Container als Sieger:in?

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother
Joyn
Big Brother

Big Brother

Alle 2 Staffeln und Folgen