Big Brother
Folge 57: Big Brother live - Ein trauriges Geständnis
44 Min.
Luanna öffnet sich gegenüber Kevin und erzählt von ihrer bewegten Jugend im Kinderheim: "Alles, was ich in meinem Leben erreicht habe, danach oder währenddessen, habe ich mir selbst aufgebaut", sagt sie unter Tränen. Kevin ist von Luannas Stärke beeindruckt: "Du bist ein toller Mensch!" Zwischen Christian, Simon und Kevin brodelt es währenddessen gewaltig! Der Auslöser: Kevin zweifelt an der Echtheit der Beziehung von Christian und Maja. Wird ihm das zum Verhängnis?
