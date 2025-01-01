Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 57: Big Brother live - Ein trauriges Geständnis

44 Min.Ab 12

Luanna öffnet sich gegenüber Kevin und erzählt von ihrer bewegten Jugend im Kinderheim: "Alles, was ich in meinem Leben erreicht habe, danach oder währenddessen, habe ich mir selbst aufgebaut", sagt sie unter Tränen. Kevin ist von Luannas Stärke beeindruckt: "Du bist ein toller Mensch!" Zwischen Christian, Simon und Kevin brodelt es währenddessen gewaltig! Der Auslöser: Kevin zweifelt an der Echtheit der Beziehung von Christian und Maja. Wird ihm das zum Verhängnis?

