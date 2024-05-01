Tageszusammenfassung 58: Der etwas andere Tanz in den MaiJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 59: Tageszusammenfassung 58: Der etwas andere Tanz in den Mai
32 Min.Folge vom 01.05.2024Ab 12
Einige Container-Bewohner:innen müssen ihren Alltag immer noch im Doppelpack überstehen. Mehr als Katzenwäsche und Zähneputzen ist da am Morgen nicht drin. Die gute Nachricht: Big Brother spendiert einen Grill fürs Maifest. Leider befiehlt er auch eine Tanz-Challenge, die es in sich hat ...
