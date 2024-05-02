Tageszusammenfassung 59: Bachelor Benedikt hat Grund zum Feiern!Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 60: Tageszusammenfassung 59: Bachelor Benedikt hat Grund zum Feiern!
32 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12
Bei der gestrigen Herausforderung konnten sich die Bewohner:innen eine Belohnung ertanzen: “Einer von euch hat nun die Chance, eine ganz persönliche Videobotschaft von den Lieben zuhause zu erhalten”, verliest Containerchef Benedikt eine Botschaft des großen Bruders. Die Videobotschaft von Benedikts Familie und Freundinnen rührt Benedikt zu Tränen. Dabei hat der 23-jährige Student allen Grund zum Jubeln. Er erfährt, dass er einen Meilenstein in seinem Leben erreicht hat.
