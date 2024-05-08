Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 65: Bonuszahlung à la Big Brother

Staffel 2024Folge 66vom 08.05.2024
Tageszusammenfassung 65: Bonuszahlung à la Big Brother

Tageszusammenfassung 65: Bonuszahlung à la Big BrotherJetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 66: Tageszusammenfassung 65: Bonuszahlung à la Big Brother

32 Min.Folge vom 08.05.2024Ab 12

Das letzte Drittel von "Big Brother" ist angebrochen. Jetzt aktiviert der große Bruder einen Extra-Wettkampfmodus und startet den großen Spielemarathon. Jeden Tag in dieser Woche werden die Bewohner:innen zu einem Spiel antreten. Jeden Tag scheiden die Schlechtesten aus. Wer am Ende der Woche noch im Spiel ist, hat die Chance auf einen Extra-Bonus in Höhe von 7.000 Euro. Für wen endet der Spielemarathon bereits beim ersten Spiel "Tischtennisball hochhalten"? Wer bleibt im Rennen um 7.000 Euro?

Weitere Folgen in Staffel 2024

Alle Staffeln im Überblick

