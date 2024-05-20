Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Big Brother live - Wer würfelt sich von der Nominierungsliste?

JoynStaffel 2024Folge 78vom 20.05.2024
Folge 78: Big Brother live - Wer würfelt sich von der Nominierungsliste?

46 Min.Folge vom 20.05.2024Ab 12

Christian braucht Freiraum, kommuniziert das nicht richtig - und verschafft Maja damit böse Verlustängste. Ansonsten gehen Bertha, Benedikt, Marcus und Frauke mit Nominierungen in die Live-Sendung. Wer kann sich beim Würfeln freispielen? Wer muss gehen?

