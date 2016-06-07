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Bist Du deppert!

Bist Du deppert! vom 07.06.2016

PULS 4Staffel 3Folge 6vom 07.06.2016
Bist Du deppert! vom 07.06.2016

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Bist Du deppert!

Folge 6: Bist Du deppert! vom 07.06.2016

63 Min.Folge vom 07.06.2016Ab 6

Das deutsche Bundesheer hat 202 Generäle, das österreichische 150 - was angesichts der Größe der Länder etwas unverhältnismäßig scheint. Doch das ist nur ein Kuriosum beim Personalmanagement des Heeres: 2010 waren rund 2.000 Mitarbeiter beschäftigt, die keinen "systemisierten" Arbeitsplatz hatten - also Personen ohne Arbeit, die aber volle Bezahlung erhielten. Sie kosteten die SteuerzahlerInnen etwa 66,1 Millionen Euro. Mehr berichten Rudi Roubinek, Gregor Seberg und Gery Seidl.

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