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Bist Du deppert!

Bist Du deppert! vom 08.11.2016

PULS 4Staffel 4Folge 1vom 08.11.2016
Bist Du deppert! vom 08.11.2016

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Bist Du deppert!

Folge 1: Bist Du deppert! vom 08.11.2016

62 Min.Folge vom 08.11.2016Ab 6

Die Erfolgssendung "Bist Du deppert! - Steuerverschwendung und andere Frechheiten" ist zurück mit neuen Folgen. In der ersten Folge der 4. Staffel geht es unter anderem um Wohnungen in der Salzburger Innenstadt um 0,22 Cent am Quadratmeter, um Geisterflughäfen in Polen und um viel zu niedrige Mieten am Wiener Donaukanal.

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