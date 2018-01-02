Folge 1: 5.937.658 Euro verschwendet!Jetzt kostenlos streamen
Bist Du deppert!
Folge 1: Folge 1: 5.937.658 Euro verschwendet!
64 Min.Folge vom 02.01.2018Ab 6
Gerald Fleischhacker und sein Aufdecker-Team sind wieder auf der Suche nach Absurditäten und stolpern neben neuen Fällen von Steuergeldverschwendung auch auf besondere Frechheiten aus der Bevölkerung denen sich die Comedians persönlich annehmen und an Lösungen arbeiten.
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