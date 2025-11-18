Zum Inhalt springenBarrierefrei
Black Clover

Der heilige Krieg des Wassers

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 11vom 18.11.2025
Der heilige Krieg des Wassers

Black Clover

Folge 11: Der heilige Krieg des Wassers

23 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Vanica von der Dark Triad schafft es, in das Schloss von Heart einzudringen. Dort will sie Prinzessin Lolopechika bekämpfen, während ihr Handlanger Robero die anderen Frauen in Schach hält. Außerdem werden durch ihre Magie alle Dark Disciples, die bereits besiegt wurden, wieder zum Leben erweckt ...

