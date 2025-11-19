Ordensführer Yami SukehiroJetzt kostenlos streamen
Black Clover
Folge 12: Ordensführer Yami Sukehiro
23 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Nero wendet einen Versiegelungszauber an, um Vanicas magische Kraft einzusperren. Doch der Teufel Megicula übernimmt die Kontrolle und kann ausbrechen. Anderenorts kämpft Yami weiterhin gegen Dante. Da sich sein Gegner endlos regenerieren kann, muss sich der Ordensführer des Schwarzen Stiers schnell etwas einfallen lassen.
