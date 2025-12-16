Black Clover
Folge 21: Das Elmsfeuer
23 Min.Ab 12
Um den Test von Mereoleona zu bestehen, versucht Asta weiterhin, den Vulkan hinaufzuklettern. Weil ihm die magischen Flammen jedoch stark zusetzen, versucht er, seine eigene Antimagie zu seinem Schutz einzusetzen. Noelle erfährt währenddessen von der Anführerin des Scharlachroten Löwen etwas über ihre Mutter, während Charlotte mit ihren Gefühlen für Yami kämpft.
