Black Clover
Folge 22: Royal Knights Auswahlprüfung
23 Min.Ab 12
Endlich ist es soweit und die Auswahlprüfung für den neuen Orden der Royal Knights findet statt. Dort treten die besten Magier des Königreichs in einem Teamwettkampf gegeneinander an und können sich dabei einen Platz in der prestigeträchtigen Spezialgruppe erkämpfen. Asta wird einer Mannschaft mit Mimosa und einem gewissen Xerx zugeteilt - dieser scheint jedoch etwas vor den anderen zu verbergen.
