Black Clover
Folge 23: Ein Schwert treibt Knospen
23 Min.Ab 12
Der erste Kampf des Royal Knights Auswahlturniers steht an und Asta muss gemeinsam mit Mimosa und dem mysteriösen Xerx gegen drei andere Magier antreten. Diese setzen Astas Team von Beginn an stark zu, weshalb er gemeinsam mit Mimosa versucht, die Oberhand zu gewinnen. Xerx legt sich allerdings auf dem Schlachtfeld schlafen und nimmt nicht am Kampf teil, weshalb seine Teammitglieder keine Chance gegen ihre Gegner zu haben scheinen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick