Black Clover
Folge 26: Karma
23 Min.Ab 12
Die nächsten Kämpfe des großen Auswahlturniers stehen an und zunächst dürfen Luck und Klaus ihr Können unter Beweis stellen. Im Anschluss daran ziehen Yuno und Noelle gemeinsam in die Schlacht. Für die Kriegerin des Schwarzen Stiers steht dabei einiges auf dem Spiel, da sie gegen ihren älteren Bruder Solid antritt und dem arroganten Mann endlich zeigen will, dass sie ihn besiegen kann. Auch Yuno hat mit einem Rivalen zu kämpfen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick