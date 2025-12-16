Petit Clover! Alptraum-Charmy SpecialJetzt kostenlos streamen
Black Clover
Folge 31: Petit Clover! Alptraum-Charmy Special
23 Min.Ab 12
Während Asta, Mimosa und Xerx gegen Langris um ihr Leben kämpfen, macht Charmy sich auf den Weg, um Zutaten für ein Festessen aufzutreiben. Dabei stößt sie allerdings auf einen mysteriösen Pilz und hat daraufhin starke Halluzinationen. In diesen Wachträumen müssen die Mitglieder des Schwarzen Stiers und andere Magier allerlei Aufgaben erledigen und so vergleichen nicht nur Asta und Yuno ihre Grimoires, sondern lernen auch ein Kochrezept von Yami kennen.
