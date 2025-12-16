Black Clover
Folge 34: In unbekleideter Gesellschaft
23 Min.Ab 12
Nach Yunos Sieg im Royal Knights Auswahlturnier fällt Asta in ein tiefes Loch, da er gegen seinen Rivalen verloren hat. Seine Freunde möchten ihn zwar aufheitern, scheitern damit jedoch auf ganzer Linie. Auf Yamis Befehl hin nehmen die Mitglieder des Schwarzen Stiers daraufhin ein gemeinsames Bad in einer heißen Quelle, um die Moral wiederherzustellen. Dort erzählt ihnen der Ordensführer außerdem eine Geschichte über den Beginn einer ganz besonderen Freundschaft.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick