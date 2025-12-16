Black Clover
Folge 35: Yami und Vangeance
23 Min.Ab 12
Yami berichtet seinen Freunden weiterhin von seiner gemeinsamen Vergangenheit mit Vangeance. Die beiden Magier wurden einst damit beauftragt, einen Verräter in den Reihen der magischen Ritterorden ausfindig zu machen und wurden dafür von König Julius fürstlich belohnt. Mit seiner Geschichte möchte Yami Asta zurück auf die Beine helfen und scheint tatsächlich zu dem jungen Ritter durchzudringen - als plötzlich unerwarteter Besuch vor der Tür steht.
