Black Clover
Folge 36: Die Royal Knights
23 Min.Ab 12
Mereoleona besucht das Hauptquartier des Schwarzen Stiers, um den Magiern zu verkünden, wer von ihnen für die Royal Knights ausgewählt wurde. Mit den Rekruten im Gepäck macht sie sich daraufhin auf den Weg zur Aufnahmezeremonie des neuen Ritterordens. Dort treffen die Krieger einen unerwarteten Bekannten wieder - der ebenfalls die Roben des Schwarzen Stiers trägt.
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