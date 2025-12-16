Zum Inhalt springenBarrierefrei
Black Clover

Das Versteckspiel des Kalten Auges der Weißen Nacht

Crunchy RollStaffel 2Folge 37
Das Versteckspiel des Kalten Auges der Weißen Nacht

Das Versteckspiel des Kalten Auges der Weißen NachtJetzt kostenlos streamen

Black Clover

Folge 37: Das Versteckspiel des Kalten Auges der Weißen Nacht

23 Min.Ab 12

Nach einigem Hin und Her ist der Ritterorden der Royal Knights endlich versammelt. Während die jungen Magier sich gemeinsam auf den bevorstehenden Kampf vorbereiten, bekommen Mereoleona und Nozel es mit einem Spion des Kalten Auges der Weißen Nacht zu tun. Die beiden erfahrenen Zauberer müssen sich zunächst um den ungebetenen Gast kümmern, bevor sie mit dem Angriff auf das Versteck der Terroristen beginnen können.

Black Clover

Black Clover

