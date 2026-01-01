Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anführer des Schwarzen Stiers gegen Purpurrote Rose

23 Min.Ab 12

Nachdem Licht seinen Zauber aktiviert hat, verwandeln sich Magische Ritter im gesamten Königreich in Elfen. Die so veränderten Krieger greifen daraufhin die Menschen um sich herum an und nur wenige Zauberer haben die Kraft, sich ihren Widersachern in den Weg zu stellen. Unter diesen Übriggebliebenen befindet sich auch Yami, der sich zunächst mit Marx und Owen befassen muss, um sich daraufhin mit der besessenen Charlotte auseinanderzusetzen.

