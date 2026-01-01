Black Clover
Folge 46: Vollkommen unterlegen
23 Min.Ab 12
Yami kämpft weiterhin gegen Charlotte und muss dabei feststellen, dass die elfische Magie die Zauberkraft seiner Freundin massiv verstärkt hat. Der Anführer des Schwarzen Stiers hat große Probleme damit, sich gegen seine Gegnerin zu wehren. Währenddessen müssen sich auch die Royal Knights mit Lichts Freunden auseinandersetzen, und so stehen Asta, Zora und Mereoleona plötzlich Rill Boismortier gegenüber.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick