Black Clover
Folge 51: Zwei Wunder
23 Min.Ab 12
Während die Elfen die Hauptstadt der Menschen attackieren und die Royal Knights dorthin eilen, versuchen Asta und Yuno den Angriff auf ihr Heimatdorf Hage zu stoppen. Die beiden nehmen es mit dem angreifenden Krieger auf und kümmern sich um ihre verletzten Freunde. Unter diesen befindet sich auch der Adoptivvater der beiden Magischen Ritter, der durch einen mächtigen Zauber vergiftet wurde.
