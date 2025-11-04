Die fünf GeisterwächterJetzt kostenlos streamen
Black Clover
Folge 1: Die fünf Geisterwächter
23 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Asta und seine Freunde begeben sich ins Königreich Heart, um dort zu trainieren. Die Magier werden von den Geisterwächtern der Erde, der Pflanzen, des Feuers, des Windes und des Gewitters unterrichtet. Da Asta selbst keine Magie besitzt, erhält er ein Sondertraining von Gaja.
