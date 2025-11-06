Das fünfblättrige KleeblattJetzt kostenlos streamen
Black Clover
Folge 3: Das fünfblättrige Kleeblatt
23 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Asta und seine Freunde trainieren nun seit einigen Monaten im Königreich Heart und werden immer stärker. Obwohl Asta selbst keine Magie besitzt, kann er durch die Zusammenarbeit mit den Geisterwächtern eine neue Technik für sich entdecken. Gaja ist sehr interessiert an den Fähigkeiten des jungen Kämpfers und möchte mehr über ihn und sein fünfblättriges Grimoire erfahren.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick