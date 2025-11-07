Der Vorhang öffnet sich für Hoffnung und VerzweiflungJetzt kostenlos streamen
Black Clover
Folge 4: Der Vorhang öffnet sich für Hoffnung und Verzweiflung
23 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Die Truppen des Königreichs Spade rücken immer weiter voran. Mithilfe ihrer mobilen Festung können sie die starkmagische Zone mit Leichtigkeit durchqueren. Asta bricht sofort auf, um den Feind anzugreifen und die Gefangenen zu befreien. Währenddessen erhalten Leopold und Luck einen Spezialauftrag: Sie sollen die Brücke zum Königreich Spade vernichten.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick