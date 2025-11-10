Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 4Folge 5vom 10.11.2025
23 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Asta und seinen Freunden ist es gelungen, eine Stadt im Königreich Spade einzunehmen und den Gegner dadurch zu schwächen. Zurück im Königreich Heart steht für die jungen Magier eine Verschnaufpause an. Asta begibt sich auf die Suche nach Charmy, die sich quer durch das gesamte Königreich futtert.

