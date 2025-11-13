Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Black Clover

Der Krieg bricht aus

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 8vom 13.11.2025
Der Krieg bricht aus

Der Krieg bricht ausJetzt kostenlos streamen

Black Clover

Folge 8: Der Krieg bricht aus

23 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

Das Königreich Heart wird an sechs verschiedenen Orten von den Feinden aus Spade angegriffen. Die Geisterwächter rücken zur Verteidigung aus, doch die Gegner sind alle vom Teufel besessen und besitzen deshalb außergewöhnliche Fähigkeiten. Dante von der Dark Triad hat es währenddessen auf Yami abgesehen und attackiert das vorrübergehende Hauptquartier des Schwarzen Stiers ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Black Clover
ProSieben MAXX
Black Clover

Black Clover

Alle 2 Staffeln und Folgen