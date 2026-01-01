Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 9: Die Lady aus London
41 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Ein Hackerangriff verursacht einen Ausfall des NYPD-Computersytems. Franks Kontakt zu Sloan Thompson, einer Spezialistin im Bereich Cybersecurity, scheint die Lösung des Problems zu sein. Für Danny und Baez kommt diese Hilfe jedoch zu spät: Ohne die Unterstützung der Datenbanken bleibt den beiden nichts anderes übrig, als einen mutmaßlichen Straftäter laufen zu lassen - und das entpuppt sich schnell als folgenschwerer Fehler.
Weitere Folgen in Staffel 12
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
