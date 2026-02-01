Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 13Folge 1vom 25.02.2026
41 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12

Eddie und Jamie kümmern sich um einen Fall von häuslicher Gewalt, der in Verbindung mit den Ermittlungen von Danny, Baez und Anthony steht. Dabei wird Jamie angeschossen und landet im Krankenhaus. Derweil mischen sich Frank und Erzbischof Kearns unter das Volk, um zu erfragen, wie die Bevölkerung zur Polizei steht. Erin bereitet ihre Kandidatur für das Amt der Bezirksstaatsanwältin vor und erhält unerwartete Unterstützung ...

