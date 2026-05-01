Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 1: Drei Wochen abgetaucht
42 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Während seiner Ermittlungen taucht Jamie undercover in einen Menschenhändler-Ring. Danny und Baez forschen in einem Mordfall mit Verbindung zu Darryl Reid, Dannys ehemaligem Partner.
Weitere Folgen in Staffel 14
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Alle Staffeln im Überblick
Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Unterhaltung
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 9-14, Season 14: CBS International Television & © Season 8: CBS Television & © Season 8: CBS International Television (ehem: Paramount Pictures International) & © Season 8: Videorechte: CBS International Television (ehem: Paramount Pictures International), Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Filo, John Paul & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Filo, John Paul & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Blankenhorn, Craig & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Harbron, Patrick & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Boeth, Richard & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Harbron, Patrick & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.
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