Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 15: Schöner wohnen
42 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 12
Während Danny und Joe einen Mord an einem Lieferfahrer untersuchen, steht Frank vor der schwierigen Entscheidung, disziplinarische Maßnahmen gegen Sid Gormley einleiten zu lassen.
Weitere Folgen in Staffel 14
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Alle Staffeln im Überblick
Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8: CBS Television & © Season 8: CBS International Television (ehem: Paramount Pictures International) & © Season 7, Season 9-14: CBS International Television
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