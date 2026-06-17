Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 16: Böses Blut
42 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Danny und Baez ermitteln im Fall eines ermordeten MMA-Kämpfers. Eddie und Jamie versuchen, Badillo zu finden. Er wurde während seiner Arbeit beim Drogenkonsum erwischt.
Weitere Folgen in Staffel 14
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Alle Staffeln im Überblick
Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 9-14: CBS International Television & © Season 8: CBS Television & © Season 8: CBS International Television (ehem: Paramount Pictures International)
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