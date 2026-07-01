Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 17: Ansprüche
42 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12
Eddie und Badillo helfen einem Mann, dessen Wohnung von Jamies Informanten übernommen wurde. Danny und Baez untersuchen indes den Tod eines Studenten. Frank beschäftigt sich mit einer Aussage des Gouverneurs, dem er nicht so recht über den Weg traut.
Weitere Folgen in Staffel 14
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Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 9-14: CBS International Television & © Season 8: CBS Television & © Season 8: CBS International Television (ehem: Paramount Pictures International)
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