Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 18: Lebwohl
42 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
In New York bricht Chaos aus: Die Gangs der Metropole schließen sich zusammen und fordern Amnestie für die Freilassung ihrer inhaftierten Mitglieder und derer, die auf ihren Prozess warten. Wird der Reagan-Clan wieder für Ruhe und Ordnung sorgen können?
Weitere Folgen in Staffel 14
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Alle Staffeln im Überblick
Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 9-14: CBS International Television & © Season 8: CBS Television & © Season 8: CBS International Television (ehem: Paramount Pictures International)
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