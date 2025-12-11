Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 16: Schmutzige Hände
41 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Lindas Bruder Jimmy steckt in der Klemme: Er hatte eine brutale Auseinandersetzung mit einem Angehörigen der Mafia und hat diesen dabei schwer verletzt. Danny will Jimmy helfen, doch das gestaltet sich äußerst schwierig. Unterdessen trifft Frank auf den Anwalt Gerry Guerrero, der es auf einen Sergeant abgesehen hat, der vor Kurzem einen Unschuldigen festgenommen hat. Guerrero nutzt die Chance, um das gesamte Departement - und damit auch Frank - anzugreifen ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
