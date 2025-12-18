Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Blue Bloods - Crime Scene New York

Abschied in Dunkelblau

SAT.1 emotionsStaffel 7Folge 18vom 18.12.2025
Joyn Plus
Abschied in Dunkelblau

Abschied in DunkelblauJetzt ohne Werbung streamen

Blue Bloods - Crime Scene New York

Folge 18: Abschied in Dunkelblau

39 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12

Baez und Danny sind in ihren aktuellen Fall persönlich involviert, denn ihre frühere Kollegin Ellen ist spurlos verschwunden. Erst kürzlich versuchte sie, einen beruflichen Fehler zu bereinigen, der auch Auswirkungen auf ihren Partner Russ hatte. Somit gerät Russ zunächst in den Fokus der Ermittlungen. Derweil haben Janko und Jamie eine ganz andere Beschäftigung: Sie spielen ihren Polizei-Kollegen Patimkin und Welch kleine Streiche, die jedoch nicht lange unbeantwortet bleiben.

Alle Staffeln im Überblick

Blue Bloods - Crime Scene New York
SAT.1 emotions
Blue Bloods - Crime Scene New York

Blue Bloods - Crime Scene New York

Alle 2 Staffeln und Folgen