Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 19: Liebe und Justitia
41 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Eine junge Frau namens Emily wurde ermordet. Die Mutter der 33-Jährigen verdächtigt den Ehemann des Opfers. Für Baez und Danny ergibt das jedoch wenig Sinn, denn Brian wusste, dass die krebskranke Emily nur noch ein paar Wochen zu leben hatte. Unterdessen will Erin einen Mörder ins Gefängnis bringen, aber ausgerechnet ihr Ex-Ehemann Jack macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Der skrupellose Anwalt kämpft mit allen Mitteln für die Freilassung des Täters ...
Blue Bloods - Crime Scene New York
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
