Bob's Burgers
Folge 12: Besties Forever
21 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12
In der Wagstaff School steht die Wahl zum Schülerschaftspräsidenten an. Neben Jimmy jr. kandidiert auch Millie für das Amt. Louise will deren Sieg um jeden Preis verhindern, denn Millie ist wie besessen von der Idee, ihre beste Freundin zu sein. Als Louise daraufhin Jimmys Wahlkampf unterstützt, schlägt jedoch jeder Versuch Millie zu torpedieren fehl. Bob hat sich derweil ein teures Profi-Messer gekauft und tritt damit gegen Teddys neuen Hammer im Duell um das beste Werkzeug an.
Bob's Burgers
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
