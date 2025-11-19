Bob's Burgers
Folge 5: Die Eis-Revue
21 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Die Belcher-Kinder glauben noch an den Weihnachtsmann, mit dem sie sich natürlich nie anlegen würden; ganz im Gegensatz zu dessen billigen Kopien in den Einkaufszentren. Mit diesen scheuen sie keinen Konflikt, bis ihnen in den Sinn kommt, dass die Weihnachtsmann-Doppelgänger tatsächlich für den echten Santa Clause arbeiten könnten ...
Genre:Animation, Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
