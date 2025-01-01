Bob's Burgers
Familienvater Bob Belcher muss nicht nur sein kleines Hamburger-Restaurant am Laufen halten. Sondern nebenbei auch seine schräge Frau und die chaotischen Kinder im Auge behalten.
Bob's Burgers: Die Fastfood-Familie
Bob's Burgers ist die perfekte Serie von Fans von Zeichentrickserien für Erwachsene wie Family Guy, American Dad oder Die Simpsons. Erlebe jetzt die Abenteuer der schrägen Familie Belcher in Bob's Burgers auf Joyn PLUS+ online im Stream.
Darum geht es: Eigentlich sind die Belchers eine absolute amerikanische Vorzeige-Familie: Vater Bob Belcher ist ein Koch, der einen bescheidenen Burger-Laden betreibt mit dem Namen "Bob's Burgers", unterstützt von seiner Frau Linda. Ebenfalls zur Hilfe kommen ihm seine Kinder Tina, Gene und Louise. Nur leider gestattet sich das alles schwieriger als es klingt. Da wäre zum einen die Kundschaft - die bleibt nämlich gern aus, obwohl Bob jeden Tag einen neuen Spezial Burger zaubert. Dafür gehen sie lieber zum italienischen Restaurant auf der anderen Straßenseite, das von Bobs Erzfeind Jimmy Pesto Sr. betrieben wird.
Und seine Kinder sind Bob auch meist keine besondere Hilfe. Die älteste Tochter Tina hat mit der Pubertät zu kämpfen und hat sich ausgerechnet in Jimmy Pesto Jr. verkuckt. Ansonsten ist sie jedoch eher weltfremd und teilnahmslos. Bobs Sohn Gene macht zwar immer wieder Werbung für das Diner des Vaters im Hamburgerkostüm, hat aber den Kopf voller Flausen und heckt Folge um Folge haarsträubende Pläne aus, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Schließlich ist da noch die jüngste Tocher Louise, die zwar ausgesprochen intelligent ist, aber auch extrem eingebildet. Darüber hinaus neigt sie dazu, absurde Lügengeschichten zu erzählen, welche die Familie des Öfteren in Schwierigkeiten bringen. So bringt sie bereits in der erste Folge das Gerücht in den Umlauf, in den Burgern würde Menschenfleisch aus dem Bestattungsinstitut nebenan verarbeitet. Was schließlich sogar das Hygiene-Amt auf den Plan ruft.
Tatsächlich ist die Story in dieser Folge ein Verweis auf das allererste Konzept der Serie, wie sie Loren Bouchard dem TV-Sender Fox vorgestellt hatte. Darin waren die Belcher nämlich tatsächlich Kannibalen, die ihre Nachbarn zu Burgern verarbeiten. Nachdem der Sender Bouchard davon überzeugte, diesen Aspekt fallen zu lassen, wurde die erste Staffel produziert und zu großem Erfolg ausgestrahlt.
Erfolg mit Burgern
Eine animierte Chaos-Familie mit Humor für Erwachsene - klar, das Konzept ist alles andere als neu. Schon Die Simpsons machten daraus einer der langlebigsten TV-Serien aller Zeiten und auch Family Guy von Seth McFarlane wurde mit dem Konzept ein Riesenerfolg. Auch auch bei Bob's Burgers geht das Rezept auf. Die Serie von Loren Bouchard orientiert sich dabei allerdings auch sehr an sogenannter "Workplace Comedy" - also Komik am Arbeitsplatz. Deswegen steht auch das Restaurant und seine wiederkehrenden Gäste oft im Mittelpunkt.
Einer der Running Gags der Serie ist die Tatsache, dass fast alle Frauenrollen von Männern synchronisiert werden. Eine Ausnahme ist Louise, die von der Comedian Kristen Schaal synchronisiert wurde. Außerdem leiht im Original J. Jon Benjamin Bob Belcher seine unverwechselbare Stimme, welche Fans von Animationsserien eventuell schon aus Archer kennt. Weitere Sprecher sind John Roberts als Linda, Dan Mintz als Tina und Eugene Mirman als Gene. Außerdem spricht Larry Murphy den etwas begriffsstutzigen Teddy, der ein Stammgast in "Bob's Burgers" ist.
Die Serie wurde ein durchschlagender Erfolg und hat es inzwischen bis Staffel 11 gebracht, eine 12. und 13. Staffel sind bereits bestätigt. 2020 sollte auch ein Bob's Burgers Film in die Kinos kommen, er wurde wegen der Corona-Pandemie aber auf Juli 2022 verschoben.
