Ring (aber nicht gruselig)Jetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 1: Ring (aber nicht gruselig)
21 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
Auf der Suche nach ihren Schwimmbrillen entdecken Gene und seine Geschwister im Elternschlafzimmer einen Diamantring. Als ihre Mutter sie dort erwischt, steckt sich Gene in seiner Panik den Ring an den Finger, um ihn zu verstecken. Dummerweise kann er ihn nicht wieder entfernen, und so muss er mit dem wertvollen Stück zu dem geplanten Badeausflug aufbrechen. Natürlich dauert es nicht lange, bis er den Ring verliert. Ist damit der Hochzeitstag von Bob und Linda ruiniert?
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-9: 20th Century Fox Int. Television & © Season 1-8, Season 10-14: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 10: 20th Century Fox International Television
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