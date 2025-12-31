Bob's Burgers
Folge 13: Der kleine Wharfy
21 Min.Folge vom 31.12.2025Ab 6
Weil sie keine Lust haben, am Pyjama-Tag der Schule teilzunehmen, sollen Louise, Megan und Jessica stattdessen ein Plakat gestalten. Dabei hört Louise, wie sich die Mädchen über ihre angebliche Begegnung mit dem sagenumwobenen Seeungeheuer Wharfy unterhalten. Skeptisch erklärt sich der Belcher-Spross bereit, die beiden zur nächsten Monsterfütterung zu begleiten - und Wharfy scheint tatsächlich aufzutauchen.
