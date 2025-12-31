Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Bob's Burgers

Der kleine Wharfy

ProSieben FUNStaffel 10Folge 13vom 31.12.2025
Joyn Plus
Der kleine Wharfy

Der kleine WharfyJetzt ohne Werbung streamen

Bob's Burgers

Folge 13: Der kleine Wharfy

21 Min.Folge vom 31.12.2025Ab 6

Weil sie keine Lust haben, am Pyjama-Tag der Schule teilzunehmen, sollen Louise, Megan und Jessica stattdessen ein Plakat gestalten. Dabei hört Louise, wie sich die Mädchen über ihre angebliche Begegnung mit dem sagenumwobenen Seeungeheuer Wharfy unterhalten. Skeptisch erklärt sich der Belcher-Spross bereit, die beiden zur nächsten Monsterfütterung zu begleiten - und Wharfy scheint tatsächlich aufzutauchen.

Alle Staffeln im Überblick

Bob's Burgers
ProSieben FUN
Bob's Burgers

Bob's Burgers

Alle 2 Staffeln und Folgen