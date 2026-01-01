Bob's Burgers
Folge 16: Die Auktion
21 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6
Linda ist ganz aufgeregt, weil der Saint Patrick's Day bevorsteht. Während sie dafür am liebsten alle Speisen und Getränke grün färben würde, hat Bob gar keinen Sinn für den Feiertag. Er geht lieber mit den Kindern zu einer Auktion, bei der Restaurantbedarf versteigert werden soll.
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
