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Bob's Burgers

Eine schweinische Angelegenheit

ProSieben FUNStaffel 10Folge 4vom 05.05.2026
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Bob's Burgers

Folge 4: Eine schweinische Angelegenheit

21 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12

Tina hat schlechte Laune - und das hat gleich mehrere Gründe: In der Schule soll sie einen Schweinefötus sezieren und außerdem wird sie von ihren Freunden nicht zu einer Halloween-Heufahrt eingeladen, auf die sie sich schon gefreut hat.

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