ProSieben FUNStaffel 10Folge 5vom 29.12.2025
Folge 5: Legenden der Mall

21 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 6

Bob braucht eine neue Hose für eine bevorstehende Hochzeitsfeier. Als die Belchers deswegen in ein großes Einkaufszentrum fahren, landet jedes Familienmitglied nach kurzer Zeit in einer merkwürdigen Situation: Tina gibt sich als Freundin eines fremden Jungen aus, Linda fällt negativ bei einer Lesung auf und Gene tritt gegen Louise in einem Plüschtier-Rennen an. Und so muss Bob wohl oder übel allein nach einer passenden Hose suchen - bis er Hilfe von unerwarteter Seite erhält.

ProSieben FUN
