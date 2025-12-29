Bob's Burgers
Folge 5: Legenden der Mall
21 Min. Ab 6
Bob braucht eine neue Hose für eine bevorstehende Hochzeitsfeier. Als die Belchers deswegen in ein großes Einkaufszentrum fahren, landet jedes Familienmitglied nach kurzer Zeit in einer merkwürdigen Situation: Tina gibt sich als Freundin eines fremden Jungen aus, Linda fällt negativ bei einer Lesung auf und Gene tritt gegen Louise in einem Plüschtier-Rennen an. Und so muss Bob wohl oder übel allein nach einer passenden Hose suchen - bis er Hilfe von unerwarteter Seite erhält.
Bob's Burgers
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
