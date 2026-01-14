Bob's Burgers
Folge 20: Langfinger
21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Die Belcher-Kinder begleiten ihre Mutter zum Zahnarzt. Während Linda in Behandlung ist, beschäftigen sich Gene, Louise und Tina im Wartezimmer. Kurz darauf taucht der Zahnarzt im Restaurant der Familie auf und beschuldigt die Kinder des Diebstahls.
