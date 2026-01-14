Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bob's Burgers
ProSieben FUN
Staffel 11
Folge 20
vom 14.01.2026
Folge 20: Langfinger

21 Min.
Ab 12

Die Belcher-Kinder begleiten ihre Mutter zum Zahnarzt. Während Linda in Behandlung ist, beschäftigen sich Gene, Louise und Tina im Wartezimmer. Kurz darauf taucht der Zahnarzt im Restaurant der Familie auf und beschuldigt die Kinder des Diebstahls.

