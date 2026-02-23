Der kleine TollpatschJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 10: Der kleine Tollpatsch
21 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 6
Gene ist in Feiertagsstimmung: Wie jedes Jahr legt er als DJ Weihnachtsmusik auf, um seine Familie zu unterhalten. Dann zerbricht er allerdings seine Lieblingsplatte und ist der Verzweiflung nahe. Tina will derweil ihre Fähigkeiten beim Geschenkeeinpacken verbessern.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren